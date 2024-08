Herwart Dilly war seit 2009 Stadtbürgermeister in Wolfstein. In diesem Jahr stellte er sich nicht mehr zur Wiederwahl, schied Mitte Juli aus dem Amt. In einem Gespräch mit Herwig Buntz erzählt er von Erreichtem, von Herausforderungen sowie von Fahrradtouren, die Anfang und Ende seiner Amtszeit markierten.

Herr Dilly, seit wann wollten Sie Bürgermeister in Wolfstein werden?

Das war nicht mein Ziel, aber ich war insgesamt 40 Jahre lang in der Kommunalpolitik engagiert, zuerst als Verbandsgemeinderat