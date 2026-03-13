Am Mittwoch, 18. März, beginnt um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Herschweiler-Pettersheim die Dorfstiftungsversammlung. Anlass ist die Beteiligung der Gemeinde an der im Dezember 2025 gegründeten Kulturstiftung des Westpfälzer Musikantenlands „Gemeinsam Zukunft schaffen“. Die Stiftung führt die Arbeit des Musikantenlandbüros fort. Zu den ersten fünf Mitgliedsgemeinden zählen Brücken, Enkenbach-Alsenborn, Eßweiler, Herschweiler-Pettersheim und Niederkirchen. Zweck der Stiftung ist es, das kulturelle Erbe der Westpfalz zu schützen und zu fördern. Herschweiler-Pettersheim wurde im vergangenen Jahr als Musikantenlanddorf ausgezeichnet. Die Stiftung will lokale Initiativen und Kulturschaffende unterstützen und das Engagement sowie die Kreativität der Menschen im Dorf stärken. An diesem Abend wird die Stiftungssatzung vorgestellt. Alle Bürgerinnen und Bürger können Mitglied im Dorfrat werden und die Arbeit mitgestalten.

Direkt im Anschluss beginnt um 19.30 Uhr die Gründungsversammlung eines Bürgervereins unter dem Motto „Unser Dorf – Eure Ideen“. Mitmachen kann jeder, der die Zukunft des Dorfes mitgestalten möchte. Auf der Tagesordnung steht die Vorstellung der Vereinsziele und des Satzungsentwurfs. Außerdem soll der Vereinsname festgelegt werden. Geplant sind die Wahl des Vorstands und der Kassenprüfer sowie die Beratung über das Vereinslogo und die ersten Aktivitäten.