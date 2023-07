In der erste Runde beim 33. Turnier „Bockhof-Open“ des TC Herschweiler-Pettersheim, wurden etliche Matches erst im dritten Satz (im Champions-Tiebreak) entschieden.

Im Herren-Einzel war Markus Zimmer (Rammelsbach) mit 6:7, 7:5 und 10:3 gegen Thomas Frank (Breitenbach) erfolgreich. Natascha Christoffel (Herschweiler-Pettersheim) setzte sich im Damen-Einzel gegen ihre Tochter Aline mit 6:4, 6:7 und 11:9 durch. Bei den Senioren lieferten sich Frank Ehrenreich und Jörg Mehlem (beide Glan-Münchweiler) ein packendes Spiel. Ehrenreich führte im Champions-Tiebreak bereits 9:6, musste sich jedoch Mehlem am Ende mit 11:9 geschlagen geben.

Julia Bauer (Waldmohr) und Spiel-Partner Eric Moosmann (Breitenbach) entschieden die Begegnung im Mixed gegen die Eheleute Michaela und Bernd Weid aus Börsborn mit 6:3 und 6:4 für sich. Auf hohem Niveau war das Damen-Doppel zwischen Aline Christoffel (Herschweiler-Pettersheim) mit Sarah Maurer (Rammelsbach) gegen Marlyn Meisinger (Waldmohr) und Ute Sander (Brücken). Christoffel/Maurer hatten am Ende mit 6:2 und 6:3 die Nase vorn.

Endspiele für Ende August geplant

Im Herren-Doppel (AHU, Summe beider Lebensalter ab 100 Jahren) konnten sich Martin Geyer und Carsten Urschel (beide Brücken) überraschend mit 6:4 und 6:4 gegen Steffen Keller aus Waldmohr und Stefan Lang (Herschweiler-Pettersheim) behaupten. Im Herren-Doppel (UHU, Summe beider Lebensalter unter 100 Jahren) mussten Sven Lauer und Rene Schirra (beide Altenkirchen) mit 2:6 und 1:6 eine deutliche Niederlage gegen das Duo Christoph Carouge (Homburg) und Stefan Vogl (Lambsborn) hinnehmen.

Sowohl in der Haupt- als auch in der Hoffnungsrunde sind weitere spannende Spiele zu erwarten. Die Endspiele sind am letzten Augustwochenende vorgesehen.