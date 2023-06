Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit zwei Treffern in der Schlussphase hat sich der SV Miesau eine prima Ausgangslage im Kampf um den Aufstieg in die A-Klasse Kusel-Kaiserslautern geschaffen. Am Donnerstagabend gewann der SV Miesau das Relegations-Hinspiel beim SV Herschweiler-Pettersheim mit 3:1 (1:1).

Als Marvin Antony Schneider mit seinem Tor in der 87. Minute den SV Miesau erstmals in Führung schoss, war das zu dem Zeitpunkt schon etwas glücklich. Denn eigentlich war der SV Herschweiler-Pettersheim