Exakt 100 Meldungen sind beim Tennisclub Herschweiler-Pettersheim für die 34. Auflage der von ihm ausgerichteten „Bockhof Open“ eingegangen.

Am Sonntag wurde ausgelost. In sieben Wettbewerben qualifizieren sich jetzt die Teilnehmer des Tennisturniers in einer Haupt- und Hoffnungsrunde für die Endspiele, die am letzten Augustwochenende (24. und 25. August) ausgetragen werden. Nähere Infos gibt es über das Internet-Portal „www.tennisclub-herschweiler-p.de“. Der Verein betont, dass auch Zuschauer im Biergarten herzlich willkommen sind. Das Vereinslokal hat keine festen Öffnungszeiten, ist jedoch geöffnet, wenn der Spielbetrieb läuft.