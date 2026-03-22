Die Herren des TTC Brücken haben ihr Ziel erreicht. Im direkten Duell um Platz zwei halten sie den Verfolger auf Abstand. Im Mai geht es nun in die Relegation.

Wird es noch etwas mit dem Aufstieg? Am vergangenen Freitag hieß es mal wieder „do oder die“, für den TTC Brücken in der 1. Pfalzliga der Herren. Um nicht weniger als eine Platzierung auf dem Relegationsrang ging es für die Brücker, die gegen den direkten Verfolger vom TTC Oppau spielten. „Ziel ist die Relegation, wir wollen Zweiter werden“, meinte Thorsten Mootz, Vorstandsmitglied des TTC Brücken, noch in der Woche vor dem Spiel. Er sehe den TTC Oppau auf Augenhöhe mit seiner Mannschaft, die so eine bravouröse Saison spielt. Denn schlussendlich geht es dann doch um den Aufstieg in die Verbandsoberliga Saar/Pfalz.

In eben dieser Relegation geht es dann gegen den Achten der Verbandsoberliga, nach derzeitigem Stand könnten dies sowohl die TSG Kaiserslautern III, als auch die TTF Besseringen werden. Aber auch der TT Schaumberg-Theley liegt wie der TTC Oggersheim II und der TTC Wemmetsweiler noch im Dunstkreis des Relegationsplatzes. Aus der Saarlandliga ist der TV Altenkessel wohl der Gegner, wenn es um den Aufstieg in die Verbandsoberliga geht. Insbesondere die Saarländer aus Altenkessel haben mit Nico Albert, Sascha Treinen und Eric Paulus Topspieler auf den ersten drei Positionen, die ein hohes Niveau haben. Zudem hatte sich der Verbandsoberligist, damals der TTC Wemmetsweiler, selbst für den TTC Dahn, der damals zwar noch in anderer personeller Formation spielte, als zu stark erwiesen.

Gegner schwächelte zuletzt

„In der Relegation ist dann normal nichts drin“, meinte Mootz zuletzt. Doch auch im Vorjahr konnte mit dem TTC Dahn der Zweitplatzierte der Relegationsrunde noch den Aufstieg wahrnehmen, weil es in den Bundesspielklassen ab der Oberliga noch einige Veränderungen durch Abmeldungen von einigen Teams gab.

Der TTC Oppau indes schwächelte zuletzt etwas, spielte nur Remis gegen den TTV Albersweiler und verlor gegen den TTC Germersheim mit 6:9. Auch gegen den Klassenprimus vom TV Wörth gab es eine 0:9-Niederlage Mitte Februar. Gleich fünf Spieler der Oppauer haben eine deutlich positive Bilanz aufzuweisen. Fabian Bebensee, Markus Zeitz, Heiko Kraushaar, Tobias Ahollinger und Alexander Michailidis sind jedoch allesamt zu schlagen, wie ihre Spielbilanzen aufzeigen.

Zunächst knapp, dann deutlich

Für Brücken war ein Sieg gegen Oppau schon deshalb fast eine Pflichtaufgabe, weil am letzten Saisonspieltag noch der TV Wörth der Gegner ist und eine Niederlage im Bereich des Wahrscheinlichen liegt. Mit einem doppelten Punktgewinn konnten sie Oppau derart distanzieren, dass diese am Ende trotz Punktgleichheit nicht mehr am TTC Brücken vorbeiziehen können, weil die Spieldifferenz besser ist. Es gelang.

In der Partie am vergangenen Freitagabend traten die Gäste aus Oppau ersatzgeschwächt an. Die Brücker setzten sich in Bestbesetzung mit 9:4 durch. Dennoch ging es bis zum Stand von 3:2 knapp zu. Volker Altschuck/Thomas Schimek, sowie Daniel Stucky/Thorsten Mootz gewannen ihre Doppel. Altschuck hatte in der Folge seine Schwierigkeiten gegen Oppaus Heiko Kraushaar, lag zweimal im Satzrückstand, gewann im fünften Satz mit 11:9. Danach setzte sich Brücken durch Siege von Schimek, Stucky, Mootz und Markus Dreier bis auf 7:2 ab. Zwar gingen im Anschluss noch beide Partien im vorderen Paarkreuz verloren, dennoch machten Schimek und Stucky im Anschluss den Sack zu.

Brücken steht nun uneinholbar auf dem zweiten Rang und kann sicher für die Relegationspartien Anfang Mai planen. Das abschließende Saisonspiel gegen Wörth ist für den TTC somit ohne Bedeutung.