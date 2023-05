Im letzten Heimspiel der Saison in der Halle auf dem Roßberg in Kusel zündeten die Herren der HSG Schwarzerden-Kusel in der B-Liga Saar nochmal ein Offensivfeuerwerk und gewannen mit 40:33 (20:15) gegen die HSG Fraulautern-Überherrn 3.

Beide Mannschaften begannen die Partie zunächst eher zurückhaltend und die HSG konnte sich bis zur fünften Minute eine 2:0-Führung herausspielen. Im Anschluss hatten beide Mannschaften nun häufiger Glück im Abschluss, aber auch bis zur Mitte der ersten Hälfte stand es „nur“ 9:4 für die Kuseler Handballer. Bis zur Halbzeitpause boten sich beide Teams dann aber einen offenen Schlagabtausch und trafen jeweils elfmal ins gegnerische Tor (20:15). Auf der einen Seite konnten die Kuseler das Spiel schnell machen und im Tempogegenstoß punkten, auf der anderen Seite setzte sich Fraulautern-Überherrn immer wieder mit ihren stämmigen Rückraumspielern durch.

In Halbzeit zwei machten die Teams anschließend munter dort weiter, wo sie aufgehört hatten, zunächst konnte sich die HSG weiter bis auf neun Tore absetzen (29:20, 42. Minute). Den hohen Vorsprung verteidigte sie anschließend bis zum Ende des Spiels, indem sie immer wieder erfolgreich eine Antwort auf die Tore der Gäste fand.

Samstag auswärts gegen gleichen Gegner

Letztlich stand so ein 40:33-Sieg für die HSG Schwarzerden-Kusel auf der Anzeigentafel. Ab Mitte der ersten Hälfte verging kaum eine Minute in der die Zuschauer keinen Treffer zu sehen bekamen. Sehr erfreulich war zudem, dass im letzten Heimspiel der Saison jedem Feldspieler der HSG mindestens ein Tor gelang. Aufgrund einer Spielverlegung aus der Hinrunde geht es zum Saisonabschluss für die Kuseler Handballer am Samstag auswärts erneut gegen die HSG Fraulautern-Überherrn, welche man mit einem Sieg noch von Platz vier der B-Liga Saar verdrängen kann.

So spielten sie

HSG Schwarzerden-Kusel: Müller, Morgenstern (Tor), Wolny (11/2), Jung (4), Kusch (14), Hryhorian (1), Zimmer (3), Hofrichter (5), Hirsch (2)

.