Die HSG Schwarzerden-Kusel musste am Wochenende in Alsweiler die erste Niederlage einstecken – ausgerechnet beim Tabellenletzten. Damit verpasst das Team den Sprung an die Tabellenspitze. Gegen die Black Bulls Alsweiler III lief die HSG von Anfang an einem Rückstand hinterher und verlor in der Höhe verdient mit 20:33 (8:18).

Die Partie begann mit einer Gedenkminute für die beiden im Einsatz getöteten Polizisten. Nach Anwurf übernahm die Heimmannschaft sofort die Kontrolle und legte eine 7:0-Führung vor (11.). Die Gäste aus Kusel bekamen überhaupt keinen Zugriff und kamen erst nach zwölf Minuten zu ihrem ersten Treffer. Im Anschluss verkürzte die HSG auf 10:5 (18.), das Aufbäumen währte allerdings nur kurz. Nach einem schnellen 4:0-Lauf der Black Bulls waren es neun Tore Vorsprung (22.), bis zur Pause gelangen den Kuseler Handballern nur noch drei weitere Tore (8:18).

Der letzte Funken Hoffnung bei den Gästen, das Spiel noch zu drehen, schwand auch nach dem Seitenwechsel sehr bald. Alsweiler schien fast alles zu gelingen. Nach 42 Minuten stand es bereits 28:11, erst jetzt konnte die HSG wieder verkürzen und zumindest etwas Ergebniskosmetik betreiben. Dennoch stand am Ende eine heftige 33:20-Niederlage.

Wie schon in den letzten Spielen setzte sich bei der HSG Schwarzerden-Kusel die Tendenz fort, den Start des Spiels zu verschlafen, berichtet der Abteilungsleiter des TV Kusel, Wolfgang Serbiné. Entgegen der vorherigen Spiele, in denen sich das Team fing, Rückstände schnell aufholte und die Spiele umbog, war die Begegnung gegen die Black Bulls Alsweiler schon früh zugunsten des Gegners entschieden. Die HSG weist in der Tabelle zwar die wenigsten Minuspunkte auf (3), liegt aktuell dennoch nur auf Rang drei wegen der geringeren Pluspunkte aufgrund weniger gespielten Partien. Am Sonntag tritt die HSG um 19.15 Uhr beim TuS Wiebelskirchen II an.

So spielten sie

HSG Schwarzerden-Kusel: Müller/Wittke (Tor) - Bottelberger, Rohe (2), Wolny (7), Kollmann (7), Hinkelmann, Kusch (3), Zimmer (1), Hofrichter