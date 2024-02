Die Rollen waren eigentlich klar verteilt: hier das Schlusslicht aus Kusel, dort der Tabellenführer aus Marpingen. Doch das Spiel lief in weiten Teilen nicht so ab.

Beim Heimspiel gegen den Tabellenführer der A-Liga Ostsaar der Männer, DJK Marpingen 2, hält die HSG Schwarzerden-Kusel lange gut mit, muss sich aber letztlich nach gutem Spiel doch mit 25:31 (12:13) beugen. Ausschlaggebend waren vermehrte Gegentore durch schnelle Angriffe der Gäste gegen Ende des Spiels.

Die Rollen waren vor dem Spiel klar verteilt: hier die HSG, mittlerweile auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht, dort Marpingen als Tabellenführer mit Aufstiegsambitionen. Doch so lief das Spiel nicht, die Heimmannschaft war bis Minute 45 ein Spiel auf Augenhöhe. Bereits von Beginn an kämpfte die HSG stark, stand gut in der Abwehr und konnte sich so eine 3:1-Führung erspielen (6.). Marpingen fand anschließend aber besser in die Partie und glich aus, erst ab der 12. Minute (5:5) konnten sich die Gäste dann etwas absetzen, und die HSG geriet mit drei Toren in Rückstand (6:9, 17.). HSG-Trainer Christian Jung nahm daraufhin eine Auszeit, sein Team schloss wieder auf und es ging mit 12:13 in die Pause.

Marpingens Zweite macht’s erst am Ende deutlich

Auch in der zweiten Halbzeit blieb es zunächst eine enge Begegnung. Nahezu jeder Angriff führte zu Toren, immer nach dem gleichen Schema: Marpingen legte ein Tor vor, die HSG glich aus. In der 37. Minute gelang Schwarzerden-Kusel sogar wieder die Führung (18:17). Nach dem 20:20 (43.) verloren die Gastgeber dann aber den Faden und mussten dem hohen Tempo Tribut zollen. Marpingen setzte sich mit einem 4:0-Lauf ab (24:20, 46.). Diesen Vorsprung verwaltete das erfahrene Team bis zum Ende des Spiels souverän. Nach dem zwischenzeitlichen 28:24 (56.) gelang es Marpingen, den Abstand kurz vor Abpfiff sogar noch zu vergrößern.

So stand am Ende eine 25:31-Niederlage gegen die DJK Marpingen 2. Die HSG Schwarzerden-Kusel bleibt auf dem letzten Tabellenplatz der A-Liga Ost. Das nächste Spiel steht für die HSG am Sonntag, 16 Uhr, bei RW Schaumberg 2 an.