Katerfrühstück gefällig? Wer sich an den tollen Tagen verausgabt hat, kann sich an Aschermittwoch vielerorts an Heringen gütlich tun. In Einöllen aber haben sportliche Narren – oder närrische Sportfreunde? – bereits gestern getafelt. Der Sportverein, der im Dorf auch die Fasnacht so belebt, deckt stets schon dienstags den Tisch. Und das hat gute Gründe.

„Am Aschermittwoch ist alles vorbei …“: So heißt es in einem bekannten Karnevalslied. Die fünfte Jahreszeit ist vorüber, einzig die Erinnerungen