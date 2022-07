4,20 Euro wird der 0,4-Liter-Krug Bier bei der Herbstmesse in Kusel kosten – im Jahr 2019 waren es noch 3,50 Euro. Für die Fahrgeschäfte rechnet Marktmeisterin Andrea Fauß jedoch nicht mit Preissteigerungen.

Bei allen Festen, auf denen sie bisher war, habe es diesbezüglich keine Änderungen gegeben. Sie ist derzeit in der Planung für das Volksfest am ersten Wochenende im September – mit der Hoffnung, die Trierer Straße ähnlich voll bestücken zu können wie früher. Einige Schausteller kämen nicht mehr, hätten während Corona ihr Gewerbe anders aufgestellt, wie Leitern Wagner.

In solchen Fällen könne dann nicht auf bewährte Pläne zurückgegriffen, sondern müsse „Tetris“ mit den neuen Ständen gebaut werden, damit alles passt. Die Besucher könnten sich auf neue Angebote freuen, etwa einen Fischstand auf dem Messeplatz und eine Pastamanufaktur in der Trierer Straße. Der Bonverkauf in der Buchhandlung Schneider startet am 1. August.

Info



Die Anmeldefrist für den Umzug wurde verlängert: Wer mitmachen möchte, kann sich bis 15. August melden. Fußgruppen bekommen ein Startgeld von 150 Euro, um Süßes kaufen zu können. Für Motivwagen gibt die Stadt 250 Euro. Gewerbetreibende erhalten keine Förderung.