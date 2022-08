Der Herbstmesse wegen gehen die Uhren am bevorstehenden Wochenende wieder ein wenig anders als üblich – zumindest, was die Öffnungszeiten von Behörden und deren Einrichtungen betrifft. Bereits am Donnerstag, 1. September, schließen Kreisverwaltung und die Mobilitätszentrale „Pfälzer Bergland Hin und Weg“ am Bahnhof für Besucher. Grund für das verlängerte Wochenende ist laut Verwaltung eine betriebsinterne Veranstaltung.

Kreisverwaltung wie Mobilitätszentrale öffnen zwar am Messemontag, 5. September, wieder, allerdings nicht lange: Am Montag wird um 10.30 Uhr bereits geschlossen, am Dienstag ist unterhalb des Messeplatzes wie am Bahnhof nur bis 12 Uhr geöffnet.

Bücherei bleibt ganz geschlossen

Dieselben eingeschränkten Öffnungszeiten bietet am Montag wie am Dienstag das Jobcenter in Kusel. Die Verwaltung weist allerdings darauf hin, dass die Außenstellen des Jobcenters in Lauterecken wie in Waldmohr zu den gewohnten Zeiten offen stehen. Komplett geschlossen bleibt am Montag wie auch am Dienstag die Kreis- und Stadtbücherei in Kusel.