„Ich heb’ ab“ tönte es am Montagnachmittag aus vielen Hundert Kehlen. Manch einer konnte da allerdings nur noch heiser krächzen. Der Frühschoppen bei der Kuseler Messe ist inzwischen Remmidemmi pur. Trinken, Hüpfen, Schreien im proppenvollen Festzelt – viel mehr geht ohnehin nicht, weil es für Gespräch viel zu laut und für andere Art der Bewegung zu eng ist. Der Andrang war groß.

Der ebenfalls schon von Sonne verwöhnte Messesonntag hatte ohnehin die Organisatoren wie die Beschicker bereits für den mauen regnerischen Samstag entschädigt. Am Dienstag geht die erste Kuseler Herbstmesse nach der Pandemie-Zwangspause in die letzte Runde. Zum Familientag wird Eltern das Fahrvergnügen ihrer Kinder mit günstigen Preisen etwas versüßt. Am Abend funkelt und zischt es beim Feuerwerk.