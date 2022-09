Endlich wieder Kuseler Herbstmesse! Endlich wieder Fassbieranstich! Und endlich wieder Amtseinführung einer neuen Kuseline! Lena Stutzkeitz heißt sie und wurde von Uwe Renners, Mitglied der RHEINPFALZ-Chefredaktion, als 44. Botschafterin von Stadt und Landkreis Kusel ins Amt eingeführt: am Freitagabend zur Messeeröffnung im Festzelt. Sie übernimmt von Clara de Oliveira Seyler, die drei Jahre das Amt inne hatte bei der 1977 von dieser Zeitung initiierten und seitdem durchgeführten Kuseline-Aktion.

Eine Jury aus Vertretern von Wirtschaft, Vereinen und Verwaltung hat die 21-jährige Lena Stutzkeitz Anfang August gewählt, sie wird am Samstag beim Umzug ganz vorne fahren – und dann sicherlich nicht mehr so arg aufgeregt sein wie am Freitagabend, bevor sie auf die Bühne gerufen wurde. Angeheizt hatten die Stimmung im blau-weißen Zelt da schon die Bayernmän. Noch bis Dienstag wird nun das schönste Volksfest der Westpfalz gefeiert – mit Feuerwerk zum Abschluss, wie am Freitag gerichtlich entschieden worden ist.