Die Kuseler Herbstmesse 2020 fällt aus. Das hat die Stadt am Donnerstag offiziell mitgeteilt. Die notwendigen Hygienemaßnahmen wegen der Corona-Pandemie könnten bei dem größten Volksfest der Region am ersten Septemberwochenende nicht eingehalten werden – zumal das Fest von der Nähe der Menschen lebt. „Reglementierte Zugänge, Gesundheitsüberprüfungen und limitierte Besucherzahlen wären für das Fest unverträglich“, so Marktmeisterin Andrea Fauß. Stadtbürgermeister Jochen Hartloff erläuterte, man habe die Entwicklung des Corona-Geschehens in den vergangenen Monaten beobachtet, um eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Nachdem die Bundesregierung am Mittwoch Großveranstaltungen bis zum November untersagt hat, sei die Absage geboten. Wie bei dem ausgefallenen Altstadtfest will die Stadt mit der „ein oder anderen Überraschung“ an die Herbstmesse erinnern.