Zum Herbstkonzert lädt der Musikverein Kusel 1889 für Samstag, 20. November, 18 Uhr, in die Fritz-Wunderlich-Halle ein. Auf dem Programm des Westpfälzischen Symphonieorchesters unter Leitung von Thomas Germain stehen Werke von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven. Als Solistin wird Kathrin Isabelle Klein erwartet.

Die 1991 geborene Pianistin spielt eines der beliebtesten Klavierkonzerte Mozarts, das A-Dur-Klavierkonzert, das im Winter 1785/86, parallel zur Oper „Figaros Hochzeit“ entstand. Kathrin Isabelle Klein stammt aus der Region, sie erhielt ihren ersten Klavierunterricht im Alter von vier Jahren in Idar-Oberstein. Sie studierte an den Musikhochschulen Freiburg und Würzburg und führte nach ihrem Bachelor-Abschluss ihre Studien bei Markus Bellheim in München fort. Darüber hinaus ergänzten mehrere Meisterkurse ihre Ausbildung. Die vielfach ausgezeichnete Pianistin ist seit 2017 Stipendiatin der Landesstiftung Villa Musica Rheinland-Pfalz. Bereits seit dem 2016 versieht sie einen Lehrauftrag für Korrepetition an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart.

Zu Beethovens 250. Geburtstag im vergangenen Jahr hatte dessen Fünfte Symphonie schon auf dem Programm des Musikvereins gestanden. Doch wegen Corona konnte das Konzert nicht stattfinden. Mit einem Jahr Verspätung wird die bekannte „Schicksalssymphonie“ nun nachgeholt, und zwar mit doppelter Freude, wie die Veranstalter verraten: „Zum einen, weil man überhaupt wieder zusammenspielen kann, und zum anderen, weil man diesen Gipfel der symphonischen Musik erklimmen darf.“

Während die Werke von Mozart und Beethoven wohl bekannt sind, erklingt von Joseph Haydn (1732-1809) ein eher selten gespieltes Werk. Es handelt sich um die Ouvertüre zu seiner 1783 entstandenen dreiaktigen Oper Armida, die sich zwar am Hof von Eszterháza als außerordentlich erfolgreich erwies, später aber mehr oder weniger in Vergessenheit geriet.

Info

Das Konzert findet unter den Bedingungen der 2G-plus-Regeln statt. Karten gibt es Vorverkauf in der Paracelsus Apotheke in Kusel, Telefon 06381 3205. Schüler und Studenten zahlen zehn Euro. Für Mitglieder des Musikvereins kostet das Konzert 13 Euro, Nichtmitglieder zahlen zwei Euro mehr.