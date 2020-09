Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal bietet vom 12. bis zum 16. Oktober an den vier Standorten Herschweiler-Pettersheim, Waldmohr, Schönenberg-Kübelberg und Glan-Münchweiler jeweils von 7.30 Uhr bis 16 Uhr ein Herbstferienprogramm für Grundschüler an. In Herschweiler-Pettersheim lautet das Thema „Indianerfeeling“ und in Waldmohr steht das Programm unter dem Motto „Tiere und kreative Kunst“. Am Standort Schönenberg-Kübelberg basteln die Kinder unter anderem ein Memoboard aus Holz und in Glan-Münchweiler werden etwa Mobiles aus Naturmaterialien erstellt.

Die Teilnehmerzahl ist an allen vier Standorten begrenzt. Das ausgefüllte Anmeldungsformular muss bis zum 2. Oktober in der Verbandsgemeindeverwaltung abgegeben werden. Die Anmeldung ist verbindlich für alle fünf Tage. Weitere Details zum Programm sowie das Anmeldeformular gibt es auf www.vgog.de, Fragen werden auch unter den Telefonnummern 06373 504-206, -201, -205 und -145 beantwortet. cdos