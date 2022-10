Thallichtenberg. Auf Burg Lichtenberg kommen kleine Entdecker in den Herbstferien voll auf ihre Kosten. Angeboten werden unter anderem ein Fossilien-Workshop. Außerdem geht es um Spinnen und den Herbst.

Das Urweltmuseum auf Burg Lichtenberg bietet in den Herbstferien wieder verschiedene Programme für Kinder an. Los geht’s mit dem Paläo-Workshop „Fossilien“ am Montag, 17. Oktober, für Kinder ab acht Jahren. Im Kurs können die Kinder wie Detektive an echten Fossilien auf Spurensuche in vergangene Zeitalter gehen und sich sogar ein eigenes Fossil herstellen. Weitere Termine für den Kurs sind am 19., 21., 24., 26. und 28. Oktober.

Kinder ab fünf Jahre können im Kurs „Heimische Spinnen“ die Achtbeiner ganz genau unter die Lupe nehmen. Bestimmt habt ihr nach dem Kurs, der am 18. und 25. Oktober stattfindet, keine Angst mehr vor den Tieren.

Täglich von 10 bis 15 Uhr

Am Donnerstag, 20. Oktober, geht es beim „Kunterbunten Herbst“ kreativ um die goldene Jahreszeit. Auf den Wiesen und Wäldern rund um Burg Lichtenberg lernen Kinder ab fünf Jahre, welche Tiere dort leben und welche Pflanzen und Früchte dort wachsen.

Die Tagesprogramme der Forschungswerkstatt finden täglich von 10 bis 15 Uhr im Urweltmuseum Geoskop statt. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person und Tag. Für die Mittagspause sind wetterfeste Kleidung und Rucksackverpflegung mitzubringen.

Info



Weitere Informationen auf der Internetseite des Museums. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 06381 993450 möglich.