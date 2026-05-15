Nach fünf Jahren verlässt Helge Schwab die politische Bühne in Mainz. Im Interview mit Jan Ullm blickt er auf seine Zeit zurück – und findet deutliche Worte zur Landespolitik.

Herr Schwab, die Freien Wähler haben bei der vergangenen Wahl den Einzug ins Landesparlament knapp verpasst. Wie sehr schmerzt dieses Ergebnis?

Von Schmerz zu sprechen, wäre übertrieben. Dass es am Ende nicht gereicht hat, liegt sicher auch am engen Duell zwischen CDU und SPD, das zum Wahlkampfende hin viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Dennoch: Es war ein Privileg und ein großes Geschenk, fünf Jahre lang Landespolitik mitzugestalten. Die Wähler haben entschieden, und das akzeptiere ich ohne Vorbehalte.

Glauben Sie, dass die Freien Wähler wieder ins Landesparlament zurückkehren?

Ich bin zuversichtlich, dass uns der Wiedereinzug gelingen kann. Wir sprechen hier landesweit von rund 16.000 Stimmen, die uns am Ende fehlten – das ist eine absolut realistische Größenordnung. Man muss bedenken: Wir konnten in 17 Wahlkreisen überhaupt keine eigenen Kandidaten aufbieten. Hätten wir in diesen Gebieten nur jeweils 1000 Stimmen geholt, säßen wir heute wieder im Landtag. Das zeigt das Potenzial, das wir noch nicht ausgeschöpft haben.

Sie waren fünf Jahre lang Landtagsabgeordneter. Was werden Sie aus dieser Zeit vermissen?

Die außergewöhnlichen Begegnungen und tiefen Einblicke in Lebenswelten, die mir ohne das Mandat verschlossen geblieben wären.

Zum Beispiel?

Der Austausch mit Mitarbeitern und Betreuten in den Westpfalz-Werkstätten oder der Besuch in Washington als Teil einer Delegation des Landes Rheinland-Pfalz. Für mich waren es die fünf lehrreichsten Jahre meines Lebens, in denen ich vor allem gelernt habe, Menschen besser einzuschätzen.

Gibt es Aspekte des politischen Alltags in Mainz, denen Sie keine Träne nachweinen?

Die Berichterstattung in der Landespresse. Ich habe es als sehr frustrierend empfunden, dass wir als parlamentarische Gruppe in den vergangenen zwei Jahren über weite Strecken ignoriert wurden, obwohl wir trotz unserer geringeren Personalstärke genauso intensiv mitgearbeitet haben wie die anderen Fraktionen. Einige unserer Positionen wurden ja auch aktuell in den Koalitionsvertrag übernommen. Zum Beispiel klare und einheitliche Regeln für die private Handynutzung an Schulen oder das verpflichtende Vorschuljahr an Grundschulen, das ich Basis-Schuljahr genannt hatte. So ganz für die Tonne haben wir also nicht gearbeitet.

Sie sind Ortsbürgermeister in Hüffler, Mitglied im Kreistag und sitzen im Verbandsgemeinderat Oberes Glantal. Braucht es diese kommunalpolitische Erdung in der Landespolitik?

Absolut. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen im Landtag, die selbst Ortsbürgermeisterin oder Ortsbürgermeister sind oder waren. Die wissen natürlich eher, von was man spricht, wenn man über kommunale Themen spricht. Und ich glaube, das braucht man auch, um den Kontakt zu den Menschen nicht zu verlieren. Leider ist es aber auch so, dass man in der Opposition auf Landesebene weniger umsetzen kann als auf der Kommunalebene, wo man die beste Idee nimmt und weiterverfolgt – egal, woher sie kommt. Schon der Kreistag ist eher parteipolitisch geprägt als der Orts- oder Verbandsgemeinderat. Und auf Landesebene zählt die Meinung der Opposition nichts.

Was sind nun Ihre politischen Ambitionen? Ist das Kapitel Landespolitik für Sie endgültig abgeschlossen?

Ich schließe das nicht aus. Die Entscheidung liegt aber natürlich vor allem bei unseren Parteimitgliedern und Delegierten.

Welche Rolle werden Sie künftig bei den Freien Wählern in Rheinland-Pfalz spielen?

Meine Arbeit für die Freien Wähler geht auch ohne Landtagsmandat weiter. Als Landesvorsitzender der Freien Wählergruppen stehe ich ja weiterhin an der Spitze eines Vereins mit fast 18.000 gemeldeten Mitgliedern. Was die Partei betrifft, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Bis zum 18. Mai bin ich ja noch Landtagsabgeordneter und bis dahin war und ist noch einiges zu tun.

Welche Erwartungen haben Sie an die künftige Landesregierung in Mainz?

Gar keine, weil ich nicht glaube, dass die Koalition aus CDU und SPD das Land voranbringen wird. Die SPD ist aus meiner Sicht der klare Gewinner der Koalitionsverhandlungen, während die CDU bereits im Vorfeld geschliffen wurde und an Profil verloren hat. Gerade mit Blick auf die finanziell schlechte Lage der Kommunen brauchen wir aber dringend Innovationen, um unser gebeuteltes Bundesland wieder auf Kurs zu bringen. Ich lasse mich gerne positiv überraschen, doch ich befürchte, dass diese Regierung keine neuen Maßstäbe setzen wird.

Bis zu Ihrem Einzug in den Landtag waren Sie als Berufssoldat tätig. Wofür wollen Sie jetzt ihre wiedergewonnene Zeit nutzen?

Ich bin ja nach wie vor Berufssoldat, mein Dienstverhältnis hat während meiner Zeit im Landtag lediglich geruht. Ich werde den Dienst wieder aufnehmen, wahrscheinlich in Baumholder, aber am 1. November 2027 in Pension gehen. Dann bleibt mehr Zeit für meine anderen Tätigkeiten, neben der Kommunalpolitik zum Beispiel auch meine Arbeit als Vorstandsmitglied des Gemeinde- und Städtebunds Rheinland-Pfalz. Mein Ziel ist weiterhin, die Kommunen zu stärken – und da gibt es noch einiges zu tun.

Zur Person

Helge Schwab, Jahrgang 1971, lebt in Hüffler, wo er seit 2009 Ortsbürgermeister ist. Er gehört außerdem dem Verbandsgemeinderat Oberes Glantal und dem Kreistag an. Bis zu seinem Einzug in den Landtag arbeitete Schwab als Personal- und Standortoffizier bei der Truppenübungsplatzkommandantur in Baumholder. 2021 zog er mit den Freien Wählern in den rheinland-pfälzischen Landtag ein. 2024 wurde er zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Nach der Fraktionsauflösung war er Vorsitzender der parlamentarischen Gruppe der Freien Wähler. Schwab ist verheiratet und hat einen Sohn.