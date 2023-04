Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vom Berufssoldat zum Berufspolitiker – für Helge Schwab bringt der Wechsel in die Politik so manche Veränderungen mit sich. Seit rund 100 Tagen gehört der Ortsbürgermeister von Hüffler für die Freien Wähler dem Mainzer Landtag an.

Nein, im Landesparlament habe niemand auf die Freien Wähler gewartet, sagt Schwab, der im Kreis Kusel bei der Landtagswahl mit elf Prozent ein starkes Ergebnis erzielte. Im Landtag