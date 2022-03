Der Deutsche Petanque-Verband richtet am Wochenende in Rastatt zum vierten Mal den Länderpokal Ü55 aus. Hierbei treten eine Herrenmannschaft Ü55, eine Herrenmannschaft Ü65 sowie eine Damenteam nach dem Modus jeder gegen jeden an. Mit Helga Germann und Volker Frisch reisen zwei Spieler des SV Kübelberg mit der Auswahl des rheinland-pfälzischen Verbandes nach Baden-Württemberg.

Die Damenmannschaft wird dabei in bewährter Aufstellung das Turnier bestreiten. Helga Germann sowie Astrid Lorig aus Trier und Claudia Busch vom TV Weißenthurm waren schon in den vergangenen beiden Jahren Teil des Teams, dazu gesellt sich nunmehr noch Dagmar Knobloch aus Alzey. Die Landesauswahl der „jungen Alten“ bei den Herren wurde neu zusammengestellt. Neben Volker Frisch und den beiden Hauensteinern Thomas Merz und Edi Wagner wird Ralf Knobloch aus Alzey für Rheinland-Pfalz die Kugeln werfen. Ziel für den hiesigen Landesverband ist es, ähnlich gut abzuschneiden wie vor zwei Jahren, da wurde bereits ein sehr guter vierter Platz im Endklassement erreicht.