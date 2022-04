Die Landscheidhütte des Heimatvereins Eßweiler ist ab Sonntag, 24. April, wieder wöchentlich jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Verein sucht jedoch noch Helfer, die Dienste in der Hütte übernehmen. Ein Informationsabend findet am Donnerstag, 14. April, statt.

Seit Anfang der 1970er, seit seiner Gründung, bewirtet der Heimatverein Eßweiler Wanderer, Radfahrer, Motorradfahrer, Familien und Senioren. Zuerst an einer Raststation in einem Wäldchen am Segelflugplatz, dann in der selbst gebauten Landscheidhütte an der Straße nach Oberweiler im Tal, ganz in der Nähe der Sprengelburg, mit einem Spielplatz daneben und Wanderwegen rundherum.

Die Pandemie hat diese seit fast 40 Jahren bestehende Bewirtung zeitweise unterbrochen. „Während Corona war immer mal wieder auf, auch mit Gästeerfassung durch die Luca-App, aber die Phasen waren leider kurz“, berichtet der Schriftführer des Vereins Andreas Emrich.

Keine Vorkenntnisse erforderlich

Jetzt soll es wieder los gehen. Für das rotierende System, bei dem immer drei bis vier Leute die Hütte betreiben, für Küche und Theke zuständig sind, werden jedoch noch Helfer gesucht – damit sich Rastenden mit Pfälzer Klassikern wie Hausmacherplatte, Erbsen- oder Gulaschsuppe, „Worscht und Woi“ sowie Kaffee und Kochen stärken können. Vorkenntnisse in der Gastronomie sind nicht erforderlich. Der Informationsabend des Heimatvereins am Donnerstag startet um 19 Uhr in der Landscheidhütte.