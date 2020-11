Bei einem Diebstahl an der Ottilienquelle ist ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich Unbekannte zwischen Donnerstag, 29. Oktober, und Samstag, 31. Oktober, Zutritt in den Toilettencontainer an der Ottilienquelle. Darin befindliche Heizgeräte und Beleuchtungsmaterial seien gestohlen worden. Hinweise nimmt die Polizei Kusel telefonisch unter 06381 9190 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.