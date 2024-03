Erstmals seit 20 Jahren war das Kuseler Hallenbad wieder einmal Austragungsort der DLRG-Bezirkseinzelmeisterschaft. 109 Rettungsschwimmer starteten in sechs Altersklassen, um die Titelträger zu ermitteln.

DLRG-Ressortleiter Florian Locher freute sich, dass die Titelkämpfe wieder in Kusel stattfanden. Wegen des Hallenbadumbaus und danach wegen der Corona-Pandemie sei dies lange Zeit nicht möglich gewesen, sagte Locher.

Die Rettungsschwimmer der DLRG-Ortsgruppen Kusel und Altenglan hatten damit bei der Bezirksmeisterschaft ein Heimspiel mit kurzen Anfahrten. Die größte Mannschaft bot mit mehr als 40 Teilnehmern die Kuseler DLRG-Ortsgruppe. Die Kuseler sicherten sich fünf Bezirksmeistertitel: Tim Baumhardt, Philip Krebs, Noemi Mostberger, Nils Gerdelmann und Jessica Grau standen oben auf dem Treppchen.

Als Bezirksmeister haben sie sich nicht automatisch für die Landesmeisterschaft qualifiziert. Seit einem Jahr fließen auch die Ergebnisse zahlreicher Meetings in die Qualifikation mit ein, die in diesem Jahr in Bad Kreuznach ausgetragen werden. Bis Ende März bietet sich den Rettungsschwimmern die Gelegenheit, bei weiteren Meetings ihre Leistungen zu verbessern, die letztendlich darüber entscheiden, ob sie bei der Landesmeisterschaft dabei sein dürfen.