Ein piepender Heimrauchmelder hat am frühen Mittwochmorgen in der Dunzweilerer Waldstraße einen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst. Wie der stellvertretende Kreisfeuerwehrinspekteur Stefan Reichhart mitgeteilt hat, wurden die Feuerwehren aus Dunzweiler, Waldmohr und Breitenbach sowie die Feuerwehr-Einsatzzentrale Schönenberg-Kübelberg alarmiert. Als die ersten Kräfte aus Dunzweiler am Einsatzort eintrafen, hätten sie Brandgeruch wahrgenommen, schreibt Reichhart in seiner Pressemitteilung. Da aber niemand die Tür öffnete, habe man sich gewaltsam Zugang zu dem Haus verschaffen müssen. Im Inneren seien aber keine Personen angetroffen worden – jedoch habe man einen Hund entdeckt, der vor dem Kamin kauerte. Bei einer ausführlichen Erkundung habe die Feuerwehr keine Anzeichen für einen Brand feststellen können. Es sei nicht auszuschließen, dass aufgrund der Witterung Brandgase aus dem Kaminofen entwichen seien – was für den Hund gefährlich gewesen wäre. Eine Kohlenmonoxid-Konzentration habe zwar nicht nachgewiesen werden können, dennoch habe man das Objekt ausgiebig belüftet und den zuständigen Bezirksschornsteinfeger verständigt. „Dieser Einsatz hat wieder einmal bewiesen: Heimrauchmelder retten Leben – auch die unserer Haustiere“, schreibt Reichhart abschließend.