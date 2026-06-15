Die Planungen für das 70. Lauterecker Heimatfest laufen. Gefeiert wird von Freitag, 7., bis Montag, 10. August. Für den Heimatfestumzug am Sonntag, 9. August, um 14 Uhr ist das Bewerbungsfenster bis zum 19. Juli offen. Für den Umzug vom Bahnhof durch die Stadt zum Festplatz gibt es bewusst kein festes Thema, vielmehr können Gruppen, Vereine und Firmen ihrer Kreativität freien Lauf lassen: historisch, modern, musikalisch, humorvoll – alles ist erlaubt. Das Anmeldeformular, zu finden unter www.lauterecken.de, inklusive Angaben zu Teilnehmern, Fahrzeugen und Co., kann per E-Mail an planungsteam@lauterecken.de gesendet und alternativ im Lauterecker Stadthaus, Hauptstraße 49, eingeworfen werden.