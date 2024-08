Musik schallt durch die Stadt, die Fahnen wehen, die Fontäne an der Glanbrücke spritzt unermüdlich und Besucher steuern den Festplatz in der Schillerstraße an. Am 68. Lauterecker Heimatfest herrschte schon zu Beginn gute Stimmung. Einen Wermutstropfen gibt es dennoch.

Sommerliche Temperaturen, Live-Musik, ausgelassenes Feiern im Zelt und gemütliches Bummeln über den gut bestückten Rummel – so lässt sich das traditionsreiche Heimatfest