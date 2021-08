Sie scheinen aus der Zeit gefallen – abgelöst von Freundschaftsbüchern, Facebook, Instagram und Co.: Poesiealben, für die holprige Reime, rosa Blümchen, Schönschrift und kitschige Bildmotive charakteristisch sind. In Heft 2/2021 der „Westricher Heimatblätter“ wird einem Poesiealbum oder Stammbuch, wie die Vorläufer hießen, aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert breiter Raum gewidmet.

Die Regionalhistoriker Jan Fickert und Hartmut Stepp stellen den Zufallsfund vor. Dabei handelt es sich um das Poesiealbum von Louis Gassert (1766-1825), das den Autoren von dem kürzlich verstorbenen Mediziner Kurt Gassert überlassen wurde.

Louis Gassert, geboren auf Burg Lichtenberg und gestorben in Ruthweiler, war ab 1796/97 pfalz-zweibrückischer Verwalter auf der Burg und in der Franzosenzeit erster Bürgermeister der Mairie Burg Lichtenberg. Ab 1803 war er zudem Besitzer der Oberen Mühle in Ruthweiler.

Lebensweisheiten und Sinnsprüche

Die Einträge im Poesiealbum, das Gassert als 20-Jähriger anlegte, stammen aus den Jahren 1786 bis 1796. In der neuen Ausgabe der Heimatblätter sind alle 37 Beiträge in alter Kurrentschrift als Abbildung dokumentiert und in transkribierter Form ergänzt. Bei den Einträgen handelt es sich um abgewandelte Bibelzitate oder um Lebensweisheiten und Sinnsprüche, verbunden mit Wünschen sowie Freundschafts- und Treuebekundungen. Sie stammen von Verwandten, Freunden und Freundinnen sowie Weggefährten, die als Pfarrer, Hofmusiker, Graf, Leutnant oder Beamte den gehobenen Ständen zugehörten.

Verfasst wurden die Einträge etwa in Zweibrücken, Theisbergstegen, Rathsweiler, Sobernheim oder Pettersheim. Auch spiegelt sich in dem Vornamen des Freundeskreises und der Sprache der Einfluss der französischen Kultur wider, wie die Autoren erläutern.

Spruch der Base

Als Eintrag von Gasserts Freundin und Base Friderique Peltzer aus Theisbergstegen etwa findet sich unter dem 2. Mai 1791 der Spruch: „Schöne Tage werden nie, Deinem Leben fehlen, denn der Hiemmel theilet sie unter schönen Seelen.“ In leicht abgewandelter Form findet sich diese Spruchvariante gewiss auch in klassischen Poesiealben wieder, die im 19. und 20. Jahrhundert zumeist von Mädchen in der Schulzeit geführt werden, in denen Rosen, Tulpen Nelken welken, häufig Vergißmeinnicht blüht und Freundschaftsband sich meist auf Unterpfand reimt.

Passend zum Abschluss der Sanierungsarbeiten widmet sich ein weiterer Beitrag in den Heimatblättern der Baugeschichte der Michelsburg auf dem Remigiusberg. Anhand der Aufzeichnungen des Isaak Schwartz stellt darin Erwin Schöpper aus Theisbergstegen seine Überlegungen zu den Räumen der Burganlage an. Schwartz hatte 1586 die Michelsburg inspiziert. Anlass war die Vermählung von Pfalzgraf Georg Gustav mit der verwitweten Maria Elisabeth von Württemberg im selben Jahr.

Info

Die „Westricher Heimatblätter“ erscheinen vierteljährlich. Das Einzelheft ist für drei Euro im Bürgerbüro der Kreisverwaltung und im Tourismusbüro am Bahnhof erhältlich oder kann zuzüglich Versandkosten auch bei Kreisverwaltung bestellt werden.