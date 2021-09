„Kauf da ein, wo du lebst“. Unter diesem Motto hat am Freitag die Aktion „Heimat shoppen“ begonnen. In Kusel und Altenglan beteiligen sich am Wochenende fast 50 Geschäfte an der Aktion und versuchen die Kunden mit Preisnachlässen zu locken. Während die Kreisstadt am Freitag im Fokus steht, spielt sich der Shopping-Samstag größtenteils in Altenglan ab. Dort sind die Geschäfte dann bis 18 Uhr geöffnet. Der „Genussladen“ von Peter und Anne Knapp zum Beispiel lässt das Schokoladenfest nach Corona-bedingter Pause wieder aufleben, wenn auch im kleineren Rahmen. 50 Schokoladen- und 30 Pralinensorten können probiert werden. Zur Unterhaltung der Heimat-Shopping-Tage tragen Tanzshows und Musikdarbietungen bei – am Samstag um 17 Uhr spielt das Akustik-Duo Strings Attached auf dem Sparkasse-Parkplatz in Altenglan. An beiden Tagen können Kunden zudem bei einem Gewinnspiel mitmachen und Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von über 2000 Euro gewinnen. Initiiert wurde die Aktion von der Industrie- und Handelskammer, um den Menschen die Bedeutung der Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen in den Gemeinden bewusst zu machen.