Das Corona-Testzentrum im Jugendzentrum Schönenberg-Kübelberg ist täglich von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Das gilt auch für den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag bis zum Jahreswechsel. Das teilt Karl-Heinz Schoon mit. Einzig an Heiligabend sei das Testzentrum geschlossen. Im Gegensatz dazu ist das Testzentrum in Ohmbach an Heiligabend von 10 bis 11.30 Uhr geöffnet – dieselben Öffnungszeiten gelten an Silvester. In der Zeit vom 27. bis 29 Dezember ist das Testzentrum von 18 bis 19.30 Uhr geöffnet.