Heiko Bittmann übernimmt die Position des stellvertretenden Ärztlichen Direktors am Standort Kusel des Westpfalz-Klinikums.

Heiko Bittmann, Chefarzt der Klinik für neurologische und neurochirurgische Frührehabilitation, folgt Harald Dinges nach, der als Chefarzt in den Ruhestand geht. Deshalb wurde die Position des stellvertretenden Ärztlichen Direktors am Westpfalz-Klinikum in Kusel frei.

Bittmann bringt, teilt das Krankenhaus mit, umfangreiche Erfahrung in der medizinischen Versorgung mit und freut sich auf die neue Herausforderung. Bittmann: „Unser Klinikum in Kusel ist für die Region unverzichtbar. Wir setzen uns dafür ein, die Patientenorientierung und die Qualität der medizinischen Leistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln.“ Die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche und der Mitarbeiter vor Ort sehe er als Schlüssel zum Erfolg.

Karlheinz Seidl, Ärztlicher Direktor des Westpfalz-Klinikums, unterstreicht ebenfalls die Bedeutung des Standorts: „In die großen Fußstapfen unseres geschätzten Kollegen Dr. Dinges tritt ein ebenso verlässlicher, kompetenter und patientenorientierter Nachfolger.“ Er freue sich sehr, „mit meinem Stellvertreter Dr. Bittmann gemeinsam die Zukunft des Westpfalz-Klinikums am Standort Kusel und darüber hinaus zu gestalten“.