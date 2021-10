Heidemarie Reis aus Rammelsbach ist am Freitag im Kuseler Horst-Eckel-Haus für ihr Wirken im kommunalpolitischen und sozialen Bereich mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Reis steht seit mehr als 19 Jahren dem Awo-Ortsverein ihrer Heimatgemeinde vor und sei damit wesentlich für alle Aktivitäten des Vereins in der Gemeinde verantwortlich, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am Montag mit. Zudem engagiere sie sich seit 25 Jahren im Awo-Kreisverband, seit 1999 als Teil des Vorstands. Im Betreuungsverein Kusel setze sich die Rammelsbacherin seit 1999 für all jene ein, die Hilfe im Alltag benötigen. Seit 2006 ist sie Mitglied im Vorstand des Vereins. Reis sei auch viele Jahre in der Kommunalpolitik aktiv gewesen – von 1984 bis 2004 im Ortsgemeinderat Rammelsbach und zwischen 1989 und 2004 im Rat der früheren Verbandsgemeinde Altenglan. Zudem war sie von 1995 bis 2019 im Kreissrechtsausschuss. Im Kreisseniorenrat ist sie laut Mitteilung noch heute aktiv. Weiterhin ist sie in der VG Kusel-Altenglan seit 2009 in der Ehrenamtsbörse als Kontaktperson ehrenamtlich tätig. Dort kümmere sich Heidemarie Reis vorwiegend um die Suche und Vermittlung von ehrenamtlichen Helfern. In ihrer Heimatgemeinde unterstütze sie Hilfesuchende beim Einkauf, bei Behördengängen oder als Begleitperson im Bürgerbus.