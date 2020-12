Vorsitzende des Arbeiterwohlfahrtvereins, Beifahrerin im Bürgerbus, SPD-Beigeordnete – Heidemarie Reis aus Rammelsbach ist eine Frau des Ehrenamtes. Dafür bekam sie nun die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz.

Die Auszeichnung sollte in diesen Tagen in Mainz von Ministerpräsidentin Malu Dreyer übergeben werden. Wegen Corona wurde die Feier allerdings auf das nächste Jahr verschoben.

Heidemarie Reis ist vor 73 Jahren in Rammelsbach geboren und seit 55 Jahren verheiratet. Sie hat einen Sohn und eine Enkeltochter. 40 Jahre arbeitete sie als Bürokauffrau bei der Kuseler Emrich-Brauerei. Fast vier Jahrzehnte ist sie auch ehrenamtlich tätig.

Auf Urlaube verzichtet

Vor allem ältere Menschen liegen ihr am Herzen. Dies kam auch in ihrem privaten Umfeld zum Ausdruck. 13 Jahre lang betreute und pflegte sie ihre Großmutter, Vater und Schwiegervater. „In all den Jahren konnte ich mit meinem Mann nicht in den Urlaub fahren. Doch das hat mir nichts ausgemacht. Es war für mich eine Genugtuung, dafür zur sorgen, dass meine Angehörigen in ihrem vertrauten Umfeld bleiben konnten und nicht ins Altersheim gehen mussten“, sagt sie.

Im örtlichen Arbeiterwohlverein engagiert sie sich seit 1986, seit 2001 ist sie Vorsitzende. Im Arbeiterwohlfahrtsbetreuungsverein Kusel ist sie genauso tätig wie im Kreisseniorenrat. Außerdem ist sie gerichtlich bestellte ehrenamtliche Betreuerin, arbeitet für die Ehrenamtsbörse und ist auch Kontaktperson der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Im Kreisrechtsausschuss war sie 33 Jahre tätig.

Beifahrerin beim Bürgerbus

Als der Bürgerbus von der Verbandsgemeinde vor zwei Jahren eingeführt wurde, war sie auch zur Stelle und fungiert seitdem als Beifahrerin. Sie bedauert es besonders, dass in ihrem AWO-Ortsverein die wöchentlichen Seniorennachmittage und die monatlichen Ausflugsfahrten mit ihren Vereinsmitgliedern wegen Corona nicht stattfinden können: „Für die Senioren war das immer eine schöne Gelegenheit, mit anderen Leuten zusammenzukommen.“

Auch kommunalpolitisch ist sie seit vielen Jahren engagiert, nachdem sie im Jahre 1983 der SPD beitrat. Im SPD-Ortsverein übte sie verschiedene Funktionen aus, wie Ausschussmitglied, Kassiererin und stellvertretende Vorsitzende. Im Ortsgemeinderat war sie von 1984 bis 2004, davon zehn Jahre als zweite Beigeordnete, im Verbandsgemeinderat war sie von 1984 bis 2004 vertreten. Im Jahre 2001 wurde sie für ihren Einsatz mit der Verdienstmedaille des Landkreises geehrt.

Die neue Ehrung mit der Landesverdienstmedaille „freut mich sehr“. Sie empfindet die Auszeichnung als große Anerkennung für die geleistete Arbeit. Wenn sie nun zurückblicke, könne sie sagen, dass sie die Ehrenämter nicht unter großer Belastung, sondern stets voller Freude übernommen habe.