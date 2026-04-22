Jede(r) Deutsche trinkt im Schnitt 160 Liter Kaffee pro Jahr. Im Alte-Welt-Museum Nußbach widmet sich eine Ausstellung dem Thema Heißgetränke – und zeigt so manche Kuriosität.

Um Kaffee mit allen Sinnen zu genießen, strömen am Sonntag rund 70 Besucher zur Eröffnung der Sonderausstellung „Wenn Tassen erzählen – die Kulturgeschichte der Heißgetränke“ nach Nußbach. Rund ein Jahr lang werden im Alte-Welt-Museum so manche Kuriosität und viel Wissenswertes präsentiert. Darüber hinaus haben die Gäste die Möglichkeiten, Kaffee sowie die ebenfalls sehr beliebten Tee und Kakao zu probieren. „Das Thema ist eine Herzensangelegenheit“, sagt Helga Grüne, Lebensmittelwissenschaftlerin und Vorsitzende des Fördervereins Alte-Welt-Museum. Etwa 20 Jahre lang habe ihr eine solche Sonderausstellung vorgeschwebt – jetzt hat sie mit ihrem Team die Idee umgesetzt und – gemessen am Zuspruch bei der Eröffnung – in der Bevölkerung einen Nerv getroffen.

Die Ausstellung rund um Kaffee, Tee und Kakao bietet Bekanntes zum Erinnern, wie spezielle Tassen und Kannen, aber auch etliche Besonderheiten. „So eine Kanne habe ich zur Hochzeit auch bekommen“, erzählt eine Besucherin. Es dauert nicht lange, bis sich die Gäste untereinander detailliert austauschen. Zumal es außergewöhnliche Stücke gibt. Darunter auch ein Tafelservice für sechs Personen, das Grüne als Geschenk erhalten hat – und zu dem sie eine besondere Geschichte parat hat: „Um mir mein Studium zu finanzieren, habe ich in einem Haushalt gearbeitet, in dem die Reichen ein- und ausgingen.“ Darunter sei auch der frühere Politiker Richard von Weizsäcker gewesen, der aus diesen Tassen getrunken habe. „Das ist ganz sicher, denn ich hatte eingedeckt“, erinnert sie sich gerne an den „ausgesprochen netten“, späteren sechsten Bundespräsidenten.

Röhre zum Transport von Kaffeetassen auf Kamelen

Der stellvertretenden Vorsitzenden Marina Augustin hat es dagegen eine Röhre besonders angetan. Sie wirkt zunächst etwas unscheinbar und geht fast zwischen opulenten Kaffeegedecken ein wenig unter. Aber „darin wurden im Orient Tassen zum Transport auf Kamelen gesichert“, erklärt sie. Unter den mehr als 200 Exponaten sind einige Überraschungen – beispielsweise Tassen, die während des Weltkriegs vergraben wurden und so die Zeit unbeschadet überstanden haben.

Darüber hinaus gibt es unterhaltsam aufbereitete Infos zur Entstehungs- und Handelsgeschichte von Tee und Kaffee, zu besonderen Sorten, aber auch Spezialwissen – vom erschwinglichen Muckefuck, der während des Zweiten Weltkriegs das Getränk der Stunde war, bis zum teuren Kopi-Luwaw-Kaffee, dessen Bohnen aus den Exkrementen der Schleichkatzen gesammelt, gesäubert und geröstet werden. Im Museum können die Gäste mit einer Handmühle selbst Bohnen mahlen, die dabei einen feinen Kaffeeduft verströmen. Wer möchte, kann speziell für den Verein gerösteten Kaffee kaufen oder sich ein paar der ungerösteten Arabica-Bohnen zum heimischen Anbau einer Kaffeepflanze mitnehmen.

Geschichten rund um Nußbach und die Alte Welt

Komplettiert wird die Schau von Geschichten rund um Nußbach und der Alten Welt sowie der Dauerausstellung von der Flachsaufbereitung bis zum fertigen Textil. Im örtlichen Mehrgenerationengarten hat der Verein am Samstag Flachs ausgesät, auch das Brechfest zur Weiterverarbeitung am Sonntag der Kuseler Messe ist schon fix. Weitere Aktionen sind geplant. Der Verein, der vor wenigen Jahren noch auf der Kippe stand, blüht aktuell auf, kooperiert mit anderen Museen, ist Ziel der Alte-Welt-Bustouren sowie der siebten historischen Fahrradtour, die am 18. Juli am Lauterecker Veldenzschloss startet.

Info

Das Museum ist jeden zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Besuch ist kostenlos. Gruppen ab fünf Personen und Schulklassen können das Museum auch außerhalb der Öffnungszeiten besuchen. Anmeldung telefonisch unter 06364 993917 beziehungsweise 06364 372 oder per E-Mail an altewelt-museum@web.de.