Der Streit zweier junger Männer hat am Dienstagmorgen die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Ordnungshüter berichten, hatte eine Zeugin telefonisch mitgeteilt, dass unweit des „Elmerthofs“ ein dunkler Opel Zafira mit Kuseler Kennzeichen an einem Feldweg stehe. Daneben standen laut Polizei zwei männliche Personen, zwischen 20 und 30 Jahre alt, mitten auf dem Weg und stritten sich lautstark. Die Zeugin sei zunächst von einem Unfall ausgegangen und habe deshalb angehalten. Erst nachdem sie die Seitenscheibe ihres Autos geöffnet hatte, habe sie erkannt, dass die beiden Männer sich stritten. Als einer der Männer mit einem länglichen Gegenstand auf den zweiten Mann losging, sei sie aus Angst weitergefahren und habe sich umgehend bei der Polizei gemeldet. Wer den Vorfall beobachtet hat oder anderweitig Hinweise zu den Streithähnen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06373 8220 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de mit der Polizei in Schönenberg-Kübelberg in Verbindung zu setzen.