Am Dienstag gegen 18 Uhr wurde die Feuerwehr in die Grieser Straße zu einem fast banalen Heckenbrand gerufen. Durch Funkenflug wurde der Teil eines Moos-Daches des Schuppens sowie das Dach eines Nachbarhauses in Schwelbrand gesetzt. Weitere Kräfte und die Drehleiter aus Waldmohr mussten angefordert werden. Die Hecke war schnell gelöscht. Für einen Dachstuhl brauchte die Feuerwehr etwa eine Stunde. An dem Gebäude entstand Sachschaden. Ermittlungen ergaben, dass der 75-jährige Verursacher Zeitungspapier verbrannt hatte und dieses, aufgrund eines Windstoßes, in eine angrenzende Hecke des Nachbarn flog. Bei Löschversuchen mittels Gartenschlauch zog er sich leichte Verletzungen zu. [Aktualisiert: 15.30]