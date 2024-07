Der Waldmohrer Tennisclub veranstaltete am Wochenende zum 16. Male sein Tennisturnier um den Haxencup für Herren- und Mixeddoppel. 30 Doppel nahmen teil.

Der Haxencup war 2008 ins Leben gerufen worden, um die Kontakte zu ortsansässigen und Nachbarvereinen zu intensivieren. Im Startgeld sind seitdem eine Schweinshaxe und ein Getränk enthalten. Am Samstag fanden auf den fünf Tennisplätzen die Vorrundenspiele statt. Am Sonntag traten die besten Teams zu den Endspielen an. Sieger des Mixed-Turniers wurden Lena Schramm (TSV Heidelberg)/Carlos Kirschhock (TC Waldmohr) vor Julia Bauer/Nikolas Mohrbach (beide TC Waldmohr). Im Herrendoppelfinale siegten Markus Frenzel /Jörg Neuheisel (beide TC Waldmohr) gegen Sascha Leibrock/Eric Moosmann (beide TC Brücken).