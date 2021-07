Die Ortsgemeinde St. Julian wird in den kommenden Tagen Spenden sammeln, um die Opfer der Umweltkatastrophe im Landkreis Ahrweiler beziehungsweise der Verbandsgemeinde Adenau zu unterstützen. Wie Ortsbürgermeister Philipp Gruber mitteilt, seien nach Rücksprache mit den Verantwortlichen vor Ort derzeit keine Sachspenden erforderlich. In erster Linie würden aktuell Geldspenden benötigt. In den kommenden Tagen soll in St. Julian daher eine Haussammlung durchgeführt werden. Die Sammelnden werden sich laut Gruber mit einer sogenannten Sammlungserlaubnis der Kreisverwaltung Kusel ausweisen. Außerdem werde man eine Spendenbox im Corona-Schnelltestzentrum aufstellen.