Die Ortsgemeinde Glan-Münchweiler wird 2022 und 2023 in viele Projekte investieren. Die Kindertagesstätte, die Neugestaltung der Dorfmitte und die LED-Straßenbeleuchtung stehen dabei im Fokus.

Viele Projekte, in die zukünftig investiert wird, sollen den Ort lebenswerter und attraktiver machen. Ein Hauptaugenmerk wird dabei auf die Neugestaltung der Dorfmitte mit einem kleinen Baugebiet gelegt. Hier schlagen Kosten von 340.000 Euro zu Buche. Daneben sind als weitere dicke Brocken die Ausbaumaßnahmen in der Marktstraße und in der Von-der-Leyen-Straße zu nennen. Die erfassten Planzahlen steuern für das kommende Jahr auf verhältnismäßig geringe 200.000 Euro für die Marktstraße zu. 2023 geht es für Markt- und Von-der-Leyen-Straße zusammen dann jedoch Richtung 1,6 Millionen Euro.

Ein großer Posten im Zuge der Zukunftsplanung stellt die Erweiterung der örtlichen Kindertagesstätte dar. Hier wurden 80.000 Euro für die ersten Bauschritte 2022 und zusätzliche 125.000 Euro für die Umsetzung des Raum-Luft-Konzeptes verankert. Im Folgejahr werden für die nächste Ausbaustufe weitere 340.000 Euro kalkuliert. Der Bedarf für eine vierte Gruppe innerhalb der Kita sei da.

Steuer für „gefährliche“ Hunde

Ob man eine gemeinsame Waldkindergartengruppe mit der Ortsgemeinde Quirnbach gründet, ist noch nicht entschieden. Vor-Ort-Termine habe es in jüngster Vergangenheit gegeben. Die seien laut Ortsbürgermeister Karl-Michael Grimm (SPD) zwar „konstruktiv verlaufen, aber wir sind noch auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen“. Man werde weitere Gespräche führen, um eine Lösung zu finden.

Für die Umstellung auf energieeffiziente LED-Straßenbeleuchtung müssen 96.000 Euro aufgewendet werden. Während die Grundsteuersätze A und B ansteigen, bleiben Gewerbesteuer und wiederkehrende Beiträge in den beiden Jahresperioden gleich. Hundebesitzer müssen sich auf eine Erhöhung ihrer Tiersteuer einstellen. Ganz neu aufgeführt im Haushaltsplan, wird künftig die Hundesteuer für Vierbeiner sein, die als „gefährlich“ eingestuft sind.

Eigenkapital schrumpft stark

Wer viel investiert und sein Dorf zukunftstechnisch voranbringen möchte, muss meist tief in die Tasche greifen. Das zeigt sich auch in Glan-Münchweiler. Im Ergebnishaushalt 2022 und 2023 werden Erträge in Höhe von jeweils 3,3 Millionen erwartet. Denen stehen jeweils Aufwendungen von 3,5 Millionen Euro gegenüber. Die Fehlbeträge werden durch kurzfristige Darlehen aufgefangen.

Das Eigenkapital des Ortes soll nach Stand der aktuell ausgewiesenen Planzahlen bis zum Jahresende 2025 auf 1,3 Millionen Euro schrumpfen. Bei der letzten Kassenstandsüberprüfung am 31. Dezember 2019 betrug das Eigenkapital noch 2,3 Millionen Euro. Der Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023 wurde einstimmig beschlossen.