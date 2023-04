Die Gemeinde rechnet im laufenden Haushaltsjahr mit einem geringen Defizit. Nächstes Jahr sollen schwarze Zahlen geschrieben werden. Es soll in die Kita, die Wassergasse und in die Dorferneuerung investiert werden.

Für 2023 rechnet die Verwaltung mit einem Minus von 3050 Euro, 2024 wird ein Plus von knapp 5000 Euro erwartet. Damit die Gemeinde weiter investieren kann, erhöhte der Gemeinderat die Grundsteuer A sowie die Gewerbesteuer auf die vom Land festgelegten Nivellierungssätze. Zudem wurde die Grundsteuer B um 25 Prozentpunkte auf 490 Prozent angehoben. Die größten Brocken auf der Ausgabenseite sind die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen mit 385.500 Euro (ungeachtet der im Raum stehenden Erhöhung der Kreisumlage) und 370.000 Euro. Die Erträge werden in beiden Haushaltsjahren mit 1,7 Millionen angesetzt.

Die Gemeinde wird in den kommenden Jahren in verschiedene Projekte investieren: In der Wassergasse soll die Binnenentwässerung verbessert werden. Die Kosten werden auf 123.000 Euro geschätzt, die Gemeinde rechnet mit einem Zuschuss von 60 Prozent.

Ringmauer „ein Millionengrab“

Kritisiert wurde, dass nach der Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes zu wenig passiert sei. Ortsbürgermeisterin Helga Becker berichtete, dass zwischenzeitlich mit der Denkmalschutzbehörde eine Begehung stattgefunden hat. Maßnahmen am Rathaus sowie in der Wassergasse seien möglich. Die geplante Sanierung der Ringmauer sei allerdings eine finanzielle „Katastrophe“ im siebenstelligen Bereich, ein „Millionengrab“. Deshalb werde da wohl kaum etwas geschehen, glaubt Becker. Voranschreiten wird die Dorferneuerung. Ab 2024 werden wohl bauliche Maßnahmen für rund 72.000 Euro am Dorfplatz erfolgen – die Förderung liegt bei 46.500 Euro.

Die Fassade am Rathaus muss saniert werden, zudem soll die Kita neue Böden erhalten. Außerdem werde die Lüftungsanlage in der Kita eingebaut (Gemeindeanteil 13.000 Euro). Bei der Brandschutzbegehung in der Kita seien zudem einige Mängel aufgefallen. Die Kosten werden auf 20.000 Euro geschätzt, an denen sich die Einzugsgemeinden beteiligen. Kritisiert wurden die Notausgänge, auch jene im Anbau. Die Verwaltung hatte beim 2017 fertiggestellten Gebäudeteil die Bauleitung inne und habe nach Angaben Beckers angedeutet, dass der Einbau der Türen wohl nicht regelkonform gewesen sei. Geklärt werde, ob und wie eine Regulierung über die Verwaltung möglich ist, sodass die Kosten reduziert werden können. Darüber hinaus werde der Zaun am Spielplatz in Eigenleistung errichtet, zudem habe Becker Spender für das Material gefunden. Für den Breitbandausbau im Weiße-Flecken-Programm werden 13.200 Euro Gemeindeanteil fällig, 2024 soll ein Grundstück hinter dem Rathaus für Veranstaltungen erworben werden.