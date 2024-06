„Gott sei Dank haben wir wieder einen Haushalt“, zeigt sich Deimbergs Ortsbürgermeisterin Susanne Heer glücklich. Im vergangenen Jahr hatte der Rat die Erhöhung der Grundsteuern zweimal abgelehnt. Jetzt wird der neue Rat wieder agieren können. „Vorläufige Haushaltsführung macht keinen Spaß, nun aber kann ich wieder Heizöl für das Dorfgemeinschaftshaus bestellen“, auch Anträge für Kleinbeträge wie eine Tube Acryl für kleine Reparaturen werden nun nicht mehr nötig sein. „Jetzt haben wir einstimmig die Grundsteuer B auf 510 Punkte angehoben, im vergangenen Jahr wären über 800 Punkte fällig gewesen“, berichtet Heer. Die Grundsteuer B steigt damit um insgesamt 125 Punkte, die Grundsteuer A wurde um 25 Punkte auf 345 angehoben, während die Gewerbesteuer unverändert bleibt. Deimberg plant eine Photovoltaikanlage, die Geld in die Kasse spülen soll, sodass „der Hoffnungsschimmer besteht, die Grundsteuern später wieder zu senken“. Größere Investitionen stehen in der Gemeinde zunächst nicht mehr an.