Wie in vielen Kommunen des Landkreises ist der Haushalt in Sankt Julian defizitär. Auch dieses und im nächsten Jahr ist die Gemeinde von einer schwarzen Null weit entfernt. Nichtsdestotrotz investiert die Gemeinde im Glantal kräftig – zum Beispiel in einen barrierefreien Treffpunkt für Jung und Alt neben dem Sportplatz.

Die Gemeinde St. Julian rechnet im laufenden und im nächsten Haushaltsjahr mit Fehlbeträgen von 190.000 und 160.000 Euro. Die größten Kostenstellen sind die Umlagen von Kreis und Verbandsgemeinde, Personalkosten für den Kindergarten sowie die Abschreibungen des Anlagevermögens. Trotz tiefroter Zahlen will die Gemeinde dieses und nächstes Jahr kräftig investieren.

Das ambitionierteste Projekt der nächsten Jahre ist der Mehrgenerationenplatz neben dem Sportplatz. 610.000 Euro sind für das Projekt veranschlagt. Davon werden 520.000 Euro vom Land gefördert, den Rest muss die Gemeinde aufbringen. Mit dem Bau soll schon bald begonnen werden, damit der Platz im September 2022 eingeweiht werden kann. Auf rund 10.000 Quadratmetern sollen ein Bewegungsparcours, Fitnessgeräte, Sitzgelegenheiten und Spielmöglichkeiten für Kinder vorgesehen – zum Beispiel ebenerdige Trampoline, ein Familien und Rollikarussell. Zudem wird eine Boulebahn gebaut.

Außerdem wird das Dorfgemeinschaftshaus saniert, das auch eine neue Heizungsanlage erhalten soll. Vorangetrieben sollen außerdem der Breitbandausbau in den Ortsteilen Eschenau und Obereisenbach und das Neubaugebiet „Vorderster Krieg“.