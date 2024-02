Die Gemeinde Eßweiler steht unter vorläufiger Haushaltsführung, weshalb mehrere Veranstaltungen nicht durchgeführt werden konnten. Ein Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Oliver Kusch habe zumindest eine Tür für eine sinnvolle Haushaltsgestaltung in den nächsten Jahrzehnten aufgestoßen, teilt Beigeordneter Dieter Flachsland mit.

Eine Perspektive erhalte die Gemeinde dadurch, dass das Land im Zuge des Pek-Programms 85 Prozent der Gemeindeschulden übernimmt – sofern Eßweiler einen „ernsthaften Beitrag“ leiste. Dieser bestehe etwa in einer Erhöhung der Grundsteuer. Über das Thema sei mit Kusch kontrovers diskutiert worden, berichtet der Beigeordnete nach dem Gespräch mehrerer Ratsmitglieder mit Kusch. „So schön es auch ist, Schulden loszuwerden, das Ungleichgewicht zwischen eigenen Einnahmen – im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen des Landes an unsere Gemeinde – und Ausgaben, Umlagepauschalen an Verbandsgemeinde und Kreis sowie verpflichtende eigene Aufgaben – wird die Schuldenlast schnell wieder erhöhen“, so Flachsland, der die Frage ergänzt: „Was dann: Nochmal die Grundsteuer erhöhen und immer weiter so? Dann lassen wir’s doch am besten gleich.“

Kusch habe die Ratsmitglieder dann über das Zwei-Stufen-Modell informiert, wonach eine Phase geplant sei, in der jede Kommune auf ihre Möglichkeit hin betrachtet wird, einen ausgeglichenen Haushalt zu erwirtschaften. Demnach würde beispielsweise berücksichtigt – etwa in der Berechnung der Schlüsselzuweisungen –, wenn ein Ort aufgrund seiner Lage in einem Landschaftsschutzgebiet nicht so viele Möglichkeiten habe, Gewerbeflächen auszuweisen und somit Steuereinnahmen zu generieren, teilt der Beigeordnete mit.