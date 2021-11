Der Gemeinderat musste erneut den Doppelhaushalt 2021/2022 beraten. Grund waren weitere Investitionen in den Bauhof. Der Rat stimmte dem Zahlenwerk einhellig zu.

Allzu rosig sieht die Haushaltslage der Gemeinde nicht aus. Das wird an der Entwicklung des Eigenkapitals sehr deutlich. Lag dieses Ende 2020 noch bei 474.000 Euro, wird es Ende des Jahres voraussichtlich noch 307.000 Euro betragen. Bis Ende 2022 sinkt das Eigenkapital voraussichtlich auf nur noch knapp 150.000 Euro. Da die Kreisverwaltung forderte eine Erhöhung der Einnahmeseite. Folge: Die Grundsteuern A und B werden ab 2022 um je 20 Prozentpunkte erhöht, was ein Plus für die Gemeinde von 8700 Euro.

Weiterhin hat das Gremium die Benutzungsordnung für das Dorfgemeinschaftshaus ergänzt. Künftig fallen Gebühren für das Aufstellen einer Bühne an. Hintergrund ist, dass die einst fest eingebaute Bühne beseitigt worden war. So werden für eine kleine Bühne – bestehend aus drei Elementen – 30 Euro fällig; eine Bühne mit sechs Elementen kostet das Doppelte. Ebenfalls am Dorfgemeinschaftshaus soll die Außentreppe saniert werden. Kosten: knapp 5600 Euro.