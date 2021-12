In Ulmet soll der Bauhof besser ausgestattet werden. Nachdem der Gemeinderat bereits einen Traktor erworben hatte, sollen im kommenden Jahr ein Anhänger sowie ein Mäher hinzukommen. Das Geld für die Investitionen will die Gemeinde im Haushalt bereitstellen.

Wer die Geräte in Zukunft bedient, ist aber noch unklar. Denn der Gemeindearbeiter könnte 2022 in den Ruhestand wechseln, wie Ortsbürgermeister Klaus Klinck den Gemeinderat am Mittwoch informierte. In den neuen Haushaltsplan sollen ein Anhänger mit Gitteraufbau und Kippmöglichkeit für rund 7000 Euro sowie ein Mäher für 7000 bis 8000 Euro aufgenommen werden. Dies beschloss der Gemeinderat bei den Vorberatungen für den Haushaltsplan der kommenden beiden Jahre.

Weitere Investitionen seien für die Behebung von Straßenschäden notwendig. An Bordsteinen gebe es Schäden, zudem seien mehrere Schlaglöcher aufgetaucht, sagte Klinck. Mit der Verwaltung werde er die Schäden auflisten. Eine Kosten-Kalkulation für die Straßensanierung gebe es derzeit noch nicht.

Weitere Themen

In der Austraße am Sportplatz sollen mehrere Bäume gefällt werden. Vor allem die dort stehenden Eschen seien vom Pilz befallen. Sie müssten fallen, um gesunde Bäume zu schützen sowie um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, informierte Klinck.