Der Blaubacher Doppelhaushalt steht, ob die Aufsichts- und Genehmigungsdirektion ihn ob des hohen Defizits durchwinken wird, ist noch nicht raus: Vorbehaltlich aller coronabedingten Unwägbarkeiten steht im Ergebnishaushalt für das Jahr 2020 ein Fehlbetrag von 38.000 Euro, für das Jahr 2021 von 54.000 Euro.

An einen Ausgleich sei nicht zu denken, erklärte Herbert Stuppy von der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan, der das Zahlenwerk in der Ortsgemeinderatssitzung am Mittwochabend vorstellte.

Im Finanzhaushalt rechnet er mit einem Minus von 18.000 Euro (2020) und 34.000 Euro (2021). Für Investitionen wie die Verrohrung der Bachführung und die Verlängerung des Mauerwegs sowie die Erneuerung der Wege auf dem Friedhof werden Kredite aufgenommen werden müssen: 46.000 (20) und 28.000 Euro (21).

Das Blaubacher Eigenkapital schmelze dahin, betonte Stuppy. Noch stehe eine schwarze Zahl: 16.661 Euro wären es am Ende 2020. Doch das sei schnell aufgebraucht. Auf die Frage eines Gemeinderatsmitgliedes, wie es aufgebaut werden könnte, hatte der Verwaltungsmitarbeiter auch keine Antwort.