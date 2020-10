Weil sich mehrere Personen bereits seit Januar immer wieder unberechtigt auf einem Grundstück am Schwanenhof aufgehalten und in der dortigen Hütte eingerichtet hatten, hat die Polizei das Gelände kontrolliert. Wie die Ordnungshüter jetzt berichten, hat man dort am Mittwochabend fünf Personen angetroffen und deren Personalien festgestellt. Währenddessen sei eine 47-jährige Frau mit ihrem Auto dort erschienen, die ebenfalls von der Polizei überprüft wurde. Ein dabei durchgeführter Drogentest habe gleich auf mehrere Substanzen positiv reagiert – sowohl auf THC als auch auf Amphetamin und Methamphetamin. Daraufhin habe die Polizei ein Blutprobe veranlasst und den Wagen der Frau sichergestellt. Zudem seien eine Anzeige und die Verständigung der Führerscheinstelle in solchen Fällen obligatorisch. Doch damit nicht genug: Schließlich sei auch noch eine 40-jährige Frau zu Fuß zu dem Grundstück gekommen. Sie wollte den Motorroller einer Freundin abholen. Da sie aber laut Polizei ebenfalls offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihr die Fahrt untersagt. Die Polizei hat angekündigt, diesen „offensichtlichen Treffpunkt“ weiter im Auge zu behalten.