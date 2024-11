Gerade einmal 25 Quadratmeter misst ein ungewöhnliches Feriendomizil im Herzen Oberweiler-Tiefenbachs. Dennoch muss auf Annehmlichkeiten wie eine Badewanne im Tiny House nicht verzichtet werden. Urlauber können nebenan in einem früheren Hühnerstall sogar um die Wette schwitzen.

Ein Sofa, das sich im Handumdrehen in zwei Sessel verwandeln lässt. Ein Mini-Backofen, der gleichzeitig eine Mikrowelle ist. Ein kleiner Arbeitstisch, der hochgeklappt werden kann, mit Sitzklötzen, die auch als gemütliche Fußhocker vorm Sofa eine gute Figur abgeben. Vieles, was es im „Tinyhouse Pfalz“ in Oberweiler-Tiefenbach gibt, erfüllt gleich mehrere Funktionen. Schließlich ist Platz dort rar, das ausgefallene Urlaubsdomizil erstreckt sich auf gerade einmal 25 Quadratmetern. Küche, Ess-, Wohn- und Schlafzimmer – alles findet sich komprimiert in einem einzigen Raum. Lediglich das Badezimmer ist durch eine Tür vom rest abgegrenzt. Dort ist vor der hohen Fensterfront sogar Platz für eine freistehende Badewanne, die so manchem müden Wanderurlauber sicher ganz gelegen kommen dürfte.

Ziemlich genau zwei Jahre ist es nun her, dass das Minihaus seinen Bestimmungsort an der Lauter erreicht hat. Eigentümerin Sabine Kallenborn erinnert sich noch genau an jenen Tag, an dem die schmale Straße eigens für die Anreise des kleinen Häuschens für ein paar Stunden gesperrt werden musste. Ein Kran hob es vom Anhänger auf die zuvor errichteten Einzelfundamente auf dem großzügigen Gelände. „Da haben wir ziemlich geschwitzt, ob auch alles stimmt“, erinnert sich die Katzweilerin zurück. „Am Ende waren wir stolz, dass das so geklappt hat.“