Im Februar hatte der Eigentümer die Sanierung für abgeschlossen erklärt. Wohl etwas voreilig: Einiges ist am Haus Sauvage in Kusel eben doch noch zu tun. Die Stadt hat die Frist zur Fertigstellung bis Ende des Sommers verlängert, wie Stadtbürgermeister Jochen Hartloff in der jüngsten Sitzung des Kuseler Stadtrats gesagt hatte. Immerhin kann sich das Haus sehen lassen, das nach seiner „Rettung“ vorm Abriss noch über Jahre vor sich hingegammelt war, ehe der Besitzer – ein Geschäftsmann aus Bann – in die Gänge gekommen war. Sieben Jahre ist es inzwischen her, dass bei einem Bürgerentscheid genug Stimmen für den Erhalt des Anwesens zusammengekommen waren. Eine Initiative von Kuseler Bürgern hatte sich gegen die Pläne der Stadtspitze stark gemacht, das Vorkaufsrecht wahrzunehmen und das Haus abzureißen, um die Fläche anderweitig zu nutzen. Kaum war der Erhalt besiegelt, passierte für einige Jahre wenig bis nichts. cha