Die Arbeiten am Haus Sauvage in Kusel gehen endlich vorwärts. Allmählich lässt sich auch erahnen, wie das Haus in der Fußgängerzone einmal aussehen wird. Denn große Teile der Fassade sind bereits fertig.

Die vordere Fassadenfront sei gemacht, berichtet Eigentümer Tanvir Abdullah. Im nächsten Schritt sollen die Seiten gestrichen werden. Doch immer wieder gebe es Ausfälle von Arbeitern, beklagt Abdullah mit Blick auf die Corona-Krise. Den engagierten Firmen fehlten zudem Arbeiter aus der Ukraine, die aufgrund des Krieges nicht ausreisen konnten.

Noch nicht fertig seien zudem die Innenräume. Boden und Elektrik seien gemacht, allerdings fehlten noch sämtliche Sanitäreinrichtungen, schildert Abdullah auf Nachfrage der RHEINPFALZ.

Bereits seit vergangenen Sommer waren Arbeiter am Haus in der Trierer Straße im Einsatz, für dessen Erhalt sich die Mehrheit der Kuseler beim Bürgerentscheid 2017 ausgesprochen hatte.